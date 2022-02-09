Гопник из питерской подворотни 9 Юрий Шулипа, «Главред»

9.02.2022, 11:25

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Что напоминает встреча Макрона с Путиным?

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент России Владимир Путин, обсуждая выполнение Минских соглашений, обратился к Владимиру Зеленскому с фразой "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", процитировав российскую поговорку.

Подобные высказывания - обычное поведение Путина, которое показывает весь его генезис развития и становления как личности. Он всегда говорил, что еще в детстве, в питерской подворотне, его учили - если драка неизбежна, необходимо бить первым.

А с начала нулевых, как только его поставили на пост президента России, он постоянно испытывал нескрываемую ненависть и раздражение к Украине. Он действительно считает, что Украина - это явление временное, что ее придумали где-то в австрийском Генштабе и у него имеется ряд планов по ликвидации Украины как государства в геополитической реальности.

То есть его поведение в данном случае абсолютно присуще ему как лицу, страдающему девиантным поведением (отклонением от общепринятых норм), которое обусловлено безнаказанностью и развращенностью от абсолютной власти.

В целом приезд Макрона к Путину напоминает встречу Путина с Саркози в 2008 году. Когда Россия напала на Грузию, Путин, несмотря на то, что президентом тогда был Медведев, также вызывал к себе президента Франции. И когда Саркози приехал с мирным планом, Путин c его помощью продавливал капитуляционные условия для Грузии. Но в случае с Макроном ситуация отличается тем, что он приехал к Путину обсуждать не только вопрос Украины, но и вопрос европейской безопасности в целом. Ведь в Хельсинском акте существует принцип неделимости и безопасности, а поскольку Украина - это часть Европы, то и безопасность НАТО распространяется и на Украину.

Впрочем, дальнейшее развитие событий Кремль уже озвучил - в частности, Лавров уже заявил, что к странам коллективного Запада будут применяться военно-технические меры. То есть создание военной угрозы, не только для Украины, но и для других стран НАТО. Поэтому не исключено, что около украинских границ Россия может установить ракеты малой и средней дальности, которые впоследствии могут поставить на боевое дежурство.

Однако вероятность продвижения российской агрессии вглубь Украины, широкомасштабное нападение на свободные территории составляет не более 30%. То есть вероятность есть, но она зависит от ряда факторов, чуть больше, около 45%, вероятность нанесения ракетного удара с территории России по военным объектам Украины, расположенным в 8 областях.

Но наиболее вероятно усиление вооруженного международного конфликта низкой интенсивности с территории ОРДЛО, причем в этом случае рассматривается имитация прорыва линии обороны. Ведь для Путина под "победобесие" 9 мая будет нужна какая-то, хотя бы чисто символическая победа над Украиной, чтобы с помощью военно-силового шантажа заставить Украину выполнить часть навязанных ей Кремлем Минских договоренностей.

Юрий Шулипа, «Главред»

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