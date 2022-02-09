Логический финал правления Лукашенко 39 9.02.2022, 11:31

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Как белорусы стали почти самыми нищими в Европе.

Белорусы со $158 оказались на предпоследнем месте по уровню минимальной зарплаты во всей Европе. Меньше получают только в Молдове. Однако в этой стране уровень цен на порядок ниже, чем у нас.

Воюющая Украина, которую так любят приводить в качестве отрицательного примера белорусские пропагандисты, также ушла вперед. Минимальная зарплата там составляет $196.

В Литве, Латвии и Польше минимальная допустимая зарплата составляет $609, $409 и $585 долларов соответственно.

Стоит отметить, что инфляция в Беларуси побила пятилетний рекорд, что значительно ухудшает жизнь именно социально уязвимых слоев населения — малоимущих и пенсионеров.

Подобная экономическая ситуация — логический финал 27-летнего правления Лукашенко. После развала СССР у Беларуси были хорошие стартовые возможности, которые бы позволили добиться результатов, сопоставимых со странами ЕС. Однако диктатура сделала белорусов почти самыми нищими в Европе.

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