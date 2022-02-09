Лыжник Сергей Долидович вместе с дочерью уехал из Беларуси 4 9.02.2022, 11:34

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Сергей Долидович

Спортсмен был участником семи зимних Олимпиад.

Лыжник Сергей Долидович вместе с дочерью уехали в Польшу. На родине спортсмены подверглись давлению.

«Приятно, когда вся семья вместе. Теперь посмотрим Варшаву основательнее. Времени много. Дышится легче. Снега правда нет — дождик и весной пахнет. Уехали. Но вернемся (верю). Жыве Беларусь!»— написал он в «Фейсбуке».

Сергей Долидович был участником семи зимних Олимпиад.

Также он из тех спортсменов, которые высказались за честные выборы и против насилия силовиков. Его дочь Дарья — тоже лыжница. В январе ее и Светлану Андриюк беларусские спортивные чиновники отстранили от международных соревнований по политическим причинам.

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