«Спрашивал: какая надобность ходить вечером по квартире?» 13 9.02.2022, 12:00

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Как двух белорусов доставал жалобами очень чуткий сосед.

Если вам повезло с соседями, вы точно украли у судьбы счастливый билет и на бóльшую ее благосклонность можете не рассчитывать. Куда чаще попадаются случаи, когда жители многоэтажек недовольны своими ближними и мучаются: кто от громкой музыки по ночам, кто от затоплений, кто от самовольной перепланировки, а кто от необоснованных жалоб. Иногда достается и жителям частного сектора, пишет onliner.by.

Издание опубликовало рассказ своего читателя Дмитрия, столкнувшегося с происками одного пожилого мужчины, очень чуткого к любому шороху.

— Когда я учился на втором-третьем курсе, мы с одногруппником снимали двухкомнатную квартиру со старым, но хорошим ремонтом в Уручье. Сдавала ее интеллигентная бабушка. Она жила прямо на том же этаже. Проблем с ней не было, хотя у нас имелись опасения: все-таки женщина в возрасте, могут быть вопросики. На деле она нас вообще не донимала, не приходила без спроса, не завышала цену, шла на уступки.

И все-таки был у этой квартиры один минус — сосед снизу. Это был бурчащий, злой дед, который, по моим ощущениям, последний раз улыбался лет 45 назад, когда случайно включил на телевизоре «Кривое зеркало». Как и все подлецы, первое время он молчал и скрывал свою сущность. Но спустя несколько месяцев спокойствия начал нас терроризировать. Иногда появлялся под дверью, но чаще звонил по домофону или на домашний телефон и жаловался. Например, на то, что мы очень громко смотрим кино. Хотя как можно делать это, имея в распоряжении обыкновенные ноутбук, а не домашний кинотеатр? Еще ему не нравилось, что мы включаем вечером воду, разговариваем…

Мы старались вежливо ему объяснить, что это всего лишь бытовой шум, от которого никуда не денешься в бюджетной многоэтажке. Либо он с ним мирится, либо делает звукоизоляцию, потому что мы не можем не издавать никаких звуков жизнедеятельности. Ладно бы мы собирали здесь большие компании и устраивали тусовки, но к нам редко приходили гости. А мой сосед был настолько флегматичным и тихим человеком, что его в принципе было сложно услышать, даже если бы очень захотелось. Так что его претензии были необоснованными.

Мы рассказали о проблеме хозяйке. Оказалось, она давно о ней знала: этот старик уже успел выжить двух милых девушек, которые снимали квартиру до нас. Они просто устали от его бесконечных жалоб и съехали. Пообещала с ним разобраться: бабушка попалась боевая, хоть и интеллигентная. Она пригрозила ему, что, если он не успокоится, она напишет на него заявление в милицию.

Однако нашего деда это не остановило. В какой-то момент он стал звонить в 11 вечера и спрашивать: «Какая надобность ходить по квартире после 10 часов?» Меня эти вопросы одновременно раздражали и забавляли: ну как объяснить человеку, какая в этом надобность? Тем более, что его одна моя проходка от комнаты до кухни могла заставить тут же спуститься на первый этаж, набрать по домофону и дурить мне голову.

Так продолжалось год. И в один прекрасный день он довел меня настолько, что я ответил ему: «Уважаемый дед, вы не даете нам жить, идите… и больше сюда не звоните». С тех пор он не объявлялся. Я не горжусь своим поступком, но это оказался единственный способ угомонить соседа. Видимо, предыдущие квартирантки просто не могли дать ему отпор, а именно это ему и было нужно.

Я рассказал об этом случае хозяйке, она так обрадовалась: «Наконец-то кто-то это сделал! Как прекрасно, что я заселила в дом мужчин».

Прожил я в этой квартире еще год, пока не женился и не съехал в другую. Злобного деда я больше не видел и не слышал.

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