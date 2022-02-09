Генерал-полковник Леонид Ивашов: Путин хочет покончить с Россией 24 9.02.2022, 12:07

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Леонид Ивашов

Глава Кремля от нее устал.

Общероссийское офицерское собрание призвало Владимира Путина уйти в отставку.

В беседе с «Эхом Москвы» его руководитель — генерал-полковник Леонид Ивашов подчеркнул, что широкомасштабная война может привести к разрушению российской государственности.

«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», - сказал Ивашов.

Генерал-полковник обвинил российского президента в превращении «России в полную периферию без самостоятельности».

«Так что как государство мы после этой авантюры перестанем быть. Это будут широкомасштабные действия, это не будет легкая прогулка, потому что есть силы на Западе, и прежде всего в США и Великобритании, о других я не говорю, которые хотели бы вечной вражды между Украиной и России, чтобы мы стали врагами навсегда», - заявил он.

Ивашов добавил, что требованием отставки Владимира Путина можно получить шанс «сохранить для России свою государственность».

«Мы на это рассчитываем. И, конечно, избежать излишних смертей, перестать быть лидером по уровню смертности, по уровню истребления коренного населения. <…> Когда мне говорили: «А вот кроме Путина некого», я спросил: «Дайте мне данные, сколько мужского населения у нас выборного возраста». Свыше 40 миллионов. Каждый из этих 40 миллионов будет не хуже», - заключил глава Общероссийского офицерского собрания.

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