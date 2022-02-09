Белорус из Филадельфии: Мы просто бросили клич, и белорусы Америки отозвались 1 9.02.2022, 12:28

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Как диаспора в США принимает участие в историчском процессе освобождения нашей страны.

За полтора года объединение белорусов в Филадельфии (американский штат Пенсильвания) Belarus Freedom-PHILADELPHIA прошло путь от спонтанных всплесков активности к организации единомышленников, с которой считаются политики.

За плечами у местной суполки — пикеты и большие демонстрации, виртуальные концерты и живые фестивали, поддержка белорусских стачкомов и политзаключенных, а на будущее — множество планов. Сколь бы пафосно это ни звучало, могло ли быть иначе в городе, где хранится один из главных символов борьбы за независимость — колокол Свободы?

О выборах и жизни после, музыке и магии БЧБ, собственном флаге и программе на радио, а также о единомышленниках «Салідарнасць» расспросила активиста белорусской диаспоры в США Сергея Шалыгу.

Все фото предоставлены суполкой Belarus Freedom-PHILADELPHIA (member of ABA)

— Летом 2020 года в Facebook-группе «Беларусы ЗША. Разам лягчэй», мы с моей женой Олей увидели, что города США один за другим выходят на акции в поддержку предстоящих выборов. А в Филадельфии ничего не было, и мы решили: если ничего не происходит, почему это не сделать самим?

Чтобы привлечь как можно больше людей и, самое главное, рассказать землякам в Беларуси, что мы их поддерживаем, вышли на Олину подругу детства, муж которой известный блогер MozgON. И тогда узнали, что наш белорусский контакт, нашего Вову Цыгановича, арестовали (недавно ему дали 15 лет по «делу Тихановского»). Из абстрактного желания выразить солидарность эта акция стала нашим личным делом.

Потом прошли выборы, и американские суполки проводили митинги и пикеты каждую неделю: громко, ярко и заметно заявляя о поддержке белорусов. Одним из важнейших достижений диаспоры, напомним, стало принятие в сжатые сроки «Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси».

«Несменяемыми «драниковедами» стали ребята-ITшники»

— В высоком ключе, в накале политических акций можно продержаться какое-то время, но потом люди выгорают. И мы начали искать способы, чтобы не потерять связь друг с другом, не перегружать политической повесткой, но продолжать говорить о важном, — говорит Сергей Шалыга. — Осенью 2020-го провели первый пикник: сняли в местном парке павильон, созвали народ на чай с плюшками. Народ пришел семьями, раззнакомились, поговорили о том, кому что интересно.

Несмотря на то, что это был ноябрь, промозглый и дождливый день, напомнивший мне белорусские школьные годы, когда нас вывозили в поля «на картошку», — пришло на удивление много людей, и большая часть из них потом составила костяк активистов, волонтеров суполки, которые активно помогали и помогают в нашей деятельности.

Это еще раз подтвердило, что неформальное общение даже более ценно, чем чисто политические акции, и мы начали совмещать различные форматы.

За прошлый год белорусы Филадельфии провели множество мероприятий. Но первым в цепочке, вспоминает Сергей, стал День Воли как большой семейный фестиваль.

— Собралась группа энтузиастов, и без каких-либо спонсоров, скинувшись копеечкой на продукты и всякие мелочи, удалось провести довольно серьезное мероприятие с живой музыкой, играми и конкурсами для детей, с угощением и, конечно, драниками.

Приехали в гости делегации из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и даже из Огайо. В итоге праздник, который задумывался как городской, превратился в событие Восточного побережья. Кстати, после этого драники стали «визитной карточкой» и обязательным атрибутом всех наших мероприятий, а несменяемыми «драниковедами» стали ребята-ITшники, с которыми мы познакомились еще на первом пикнике.

Следующим ивентом было Купалье, куда также приехали ребята-белорусы из других городов и штатов. А летом прогремел масштабный фестиваль БелФест, который собрал больше 600 участников из Пенсильвании, Нью-Йорка, Нью-Джерси, Массачусетса, Вирджинии.

— Здесь была задействована еще одна белорусская суполка, которая возникла примерно в то же время, что и мы, но в основном мероприятие держалось, конечно, на волонтерах. Наши ребята нажарили уйму драников, волонтеры стояли на продаже мерча, наши друзья из украинской группы «Вертекс» выступили в концерте, причем пели белорусские песни: «Ляписов», ТОR BAND.

— Приехал с акустической программой музыкант Евгений Соколов из Бостона, Аня Губенкова из Нью-Йорка с фольклором, оттуда также приехал Сяржук Соколов-Воюш со своим репертуаром и молодая панк-команда «5051». Мы просто бросили клич, и белорусы Америки отозвались, сделали большой праздник.

Это стало возможным благодаря нетворку Ассоциации Белорусов Америки (АБА) в которую объединились активные суполки США в марте 2021-го. Belarus Freedom-PHILADELPHIA была одной из первых, кто вошел в ассоциацию.

Немногим позже Сергей Шалыга вместе с другими активистами из АБА организовал виртуальный концерт, даже целые гастроли по США, для группы TOR BAND, чьи песни в 2020-м стали частью арт-протеста белорусов против насилия и несправедливости. Причем с музыкантами он не был знаком ни лично, ни как слушатель «до этого лета»: просто встречал в YouTube музыку и клипы, которые зацепили.

А потом незаметно для себя стал активным фанатом, и через Ассоциацию Белорусов Америки вышел напрямую на лидера группы Дмитрия Головача. К тому времени группа уже не могла не то что выступать с концертами, но даже записываться в Беларуси, но принципиально оставалась в стране.

— Поскольку был большой риск, что сразу, как появится реклама «живого» концерта, ребятам не дадут выйти в эфир из Беларуси, решили транслировать его в записи. В итоге получилось даже удобнее для нас, потому что концерт прошел по всей Америке, по разным временным зонам, в удобное для слушателей время.

В проекте приняло участие восемь американских городов. Потом мы создали в ФБ фан-группу TOR BAND, где музыканты ведут диалог со слушателями, и уже думаем о том, как бы все-таки организовать выступление перед американскими белорусами вживую.

Как объяснить притяжение друг к другу незнакомых ранее белорусов зарубежья? У Сергея есть показательная история на этот счет:

— Мы ее часто рассказываем, потому что событие на самом деле очень знаковое для нас. Летели семьей на отдых в Пуэрто-Рико. Само собой, на одежде присутствовала белорусская символика. И где-то в аэропорту группа людей, проходя мимо, крикнула: «Жыве Беларусь!» — а мы на полном автомате ответили: «Жыве вечна!». Потом вдруг дошло, где мы и что происходит — и бегом знакомиться.

В спешке даже контактами не обменялись, но позже, уже в Пуэрто-Рико, ребята нашли нас в ФБ, пригласили на ужин, и сейчас мы очень хорошие друзья. Наши пуэрториканцы, как мы их в шутку называем, стали частью креативного комитета Филадельфии, и у нас много планов на 2022 год. Вот она, волшебная сила БЧБ! — улыбается Сергей.

«До событий 2020 года американцам не было дела до Беларуси»

Сколько сегодня белорусов в Филадельфии? Официальной статистики нет, но старожилы отмечают: земляков прибавилось. В последние полгода активно едут, например, через Мексику.

— Если год назад, по приблизительным подсчетам, в Филадельфии нас проживало 3-5 тысяч человек, то сейчас, мне кажется, уже ближе к 7-10 тысячам, — говорит Сергей. — Конечно, это общее количество, активистов гораздо меньше. В группе суполки около 500 активных участников.

— Говорят, принцип американской демократии — «заяви о себе и держи повестку». Как это удается и в чем выражается поддержка конгрессменов, местных властей, с которыми вы регулярно общаетесь?

— С политиками мы начали общаться, когда готовили Акт о Демократии в Беларуси, и в очень короткое время нужно было «протянуть» законопроект через две палаты. Тогда среди активных суполок США сформировался комитет по работе с Конгрессом, мы лично звонили стакерам — помощникам конгрессменов и сенаторов, убеждали их, почему так важно помогать Беларуси.

Одну из ключевых ролей этой инициативы играли ребята из Западной Пенсильвании (суполка в Питсбурге, маленькая, но очень эффективная).

Эти ребята также ведут Белорусский Бриф на сайте aba-together.org в разделе Voice of Belarus, где мы публикуем ежемесячный дайджест и рассказываем о происходящем в Беларуси, реакции мировой общественности на эти события и новостях суполок США.

Дайджест рассылаем и нашим местным политикам, чтобы они имели представление о происходящем в Беларуси. Потому что до событий 2020 года, что бы ни говорила пропаганда на белорусском ТВ, американцам не было никакого дела до Беларуси и того, что там происходит. И все рассказы о западных кукловодах, которые сидят и думают, как бы сместить правительство — ерунда. Здесь мыслят совершенно другими категориями, американцам абсолютно не интересно, что происходит за пределами США, будь то Беларусь, Россия, Франция или Гондурас.

То, что о себе нужно заявить — эту мысль я услышал как раз от местного политика, члена мэрии Филадельфии, когда его офис организовал круглый стол для русскоязычных диаспор. Нам объяснили: ребята, если мы о вас не слышим, то мы не знаем о ваших проблемах и, естественно, никто не будет помогать заниматься их решением.

Есть каналы прямой связи с городом, но также очень важно, чтобы сама суполка своей деятельностью показывала, что мы здесь есть, нас много и к нам нужно прислушиваться. Все фестивали, которые мы проводим, не только несут культурную нагрузку и объединяют нас, но и работают на продвижение белорусской диаспоры.

Официальная регистрация Ассоциации Белорусов Америки, инициированная активистами из разных городов, также значительно облегчила контакты с политиками:

— После проведения нескольких митингов мы поняли, что нужно объединяться, и что это должен быть не просто чатик или группа в соцсети, потому что у нас много задач, для координации и воплощения которых необходимо иметь формально зарегистрированную структуру.

Так и родилась АБА, в которую на данный момент входят суполки из более чем 20 штатов и 27 городов США. И эта цифра растет: в ближайшее время добавятся ребята с Гавайев.

«Принимаем участие в историческом сдвиге»

…В мае 2021-го, на аллее флагов на Паркуэй Бенджамина Франклина в Филадельфии по соседству с госфлагом Беларуси появился национальный, бело-красно-белый.

— Это была большая уличная акция, демонстрация шла от ступеней Арт-музея по бульвару в сторону памятника Тадеушу Костюшко, и спонтанно пришла идея, повесить на «белорусском столбе» правильный флаг. Я снял с плеч БЧБ, влез на столб и повязал флаг на табличке, где написано Belarus. Позже мы установили флаг на древко, и он стал символом Филадельфийской суполки.

Планы на 2022-ой? Хотим масштабно отметить День Воли. Уже точно могу сказать, что в этот день у Philadelphia City Hall пройдет церемония поднятия нашего исторического БЧБ-флага; приглашены белорусские и американские политики, деятели культуры и спорта.

Планируем привезти известных исполнителей из Беларуси, а потом организовать их концертный тур по США. Также готовим Купалье, которое в этом году должно стать больше и интереснее. Наши пуэрториканцы, выпускники Университета культуры, записывают песни с командой единомышленников, вдохновленных событиями в Беларуси.

Есть идея создания белорусской программы на местном радио — тут на общественной FM-волне есть русская, украинская передача, узбекский час, но нет Беларуси. И наш креативный комитет ведет переговоры о запуске белорусской программы в Филадельфии; думаем или в рамках этой программы, или на специальных открытых семинарах помогать освоиться, адаптироваться новоприбывшим белорусам.

— Откуда силы, чтобы все это продвигать и не останавливаться?

— Для нас общественная деятельность — это не основная работа, мы все заняты full time, плюс семьи, дети, личные дела… Думаю, дело в том, что мы — команда. Один или два человека не смогут потянуть такой объем работы, но то, что приходят и включаются новые активисты, помогает не сбавлять темп.

Приятно осознавать, что мы принимаем участие в историческом сдвиге. Если не в этом году, то в следующем, через год или два, но в Беларуси все поменяется к лучшему. Потому что то, что происходит в стране сейчас, не может длиться вечно.

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