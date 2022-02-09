Диетолог рассказала о буквах «E» на этикетках продуктов 9.02.2022, 12:32

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На что стоит обратить внимание при выборе продуктов?

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова заявила, что в составе, написанном на этикетках продуктов, могут быть зашифрованы как безобидные натуральные добавки, так и опасные консерванты. Об этом 9 февраля Филиппова рассказала российскому «Пятому каналу».

«При покупке продуктов в первую очередь стоит обращать внимание на этикетку, но читать не лицевую ее сторону, а именно обращать внимание на состав. Не рекомендуется обращать внимание на такие приставки, как «био», «эко», «без сахара», «без лактозы» и другие подобные приставки», — сказала специалист.

Филиппова подчеркнула, что при изучении состава продукта также необходимо обращать внимание на срок годности и очередность указанных ингредиентов. Так, большую часть содержимого подразумевает собой первый в списке компонент.

Чем меньше ингредиентов, тем натуральнее продукт, считает эксперт. Если состав сложный, то важно обращать внимание на компоненты, зашифрованные в кодах E.

«Так, например, по информации Минздрава, самыми опасными E выделены, к примеру, E-121, E-123, E-216, E-217, E-240 и другие добавки E. Это наиболее опасные для организма красители и консерванты», — заключила врач-диетолог.

Некоторые из вышеперечисленных добавок даже запрещены в ряде стран, поскольку они могут провоцировать появление раковых клеток и рост злокачественных опухолей.

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