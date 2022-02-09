В украинском Днепре лукашенковский флаг перед мэрией заменили на бело-красно-белый 14 9.02.2022, 12:40

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Мэр города заявил, что это ответ на бредовые заявления Лукашенко.

Перед зданием мэрии в украинском Днепре решили заменить красно-зеленый флаг на национальный флаг Беларуси. Об этом сообщил глава Днепра Борис Филатов:

— И последняя новость. Для кого-то хорошая, для кого-то, может, плохая.

Флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый.

Начну с предистории. В 2019 году в самой популярной городской программе партиципаторного финансирования победил молодежный проект «Аллеи многонационального города». Так возле горсовета появились флаги Азербайджана, Беларуси, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии и флаг крымских татар.

Это была идея не чиновников, а всецело народная инициатива, объединяющая все национальные громады, живущие в Днепре.

После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый.

Еще раз подчеркиваю, мы — местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства.

Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта «бюджета участия».

Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей.

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