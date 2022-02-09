Социолог: Чем больше вокруг будет единомышленников, тем быстрее восстановится запал 2020-го года 9.02.2022, 13:05

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фото: nn.by

Нужно держаться вместе

Экс-директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов, который раскрыл низкий рейтинг Лукашенко, в интервью «Народной воле» рассказал о важности единства:

— Власть пытается репрессировать любые проявления солидарности, любые совместные действия. Поэтому, что можно делать в этой ситуации тем, кто остался? Держаться вместе. Искать те сферы, где можно проявлять инициативу, где можно всё решать самому. Это хорошо описывали те, кто выжил в условиях концлагеря.

И даже не так важно, что именно делать. Например, можно вместе с соседями просто убрать снег около подъезда, найти тех, кто читает такую же литературу, как ты, интересуется историей.

Власть не может контролировать эти процессы. И чем больше вокруг будет единомышленников, тем быстрее восстановится тот запал, который был в 2020 году, когда многие осознали, что хотят и могут делать свой выбор.

Говоря о белорусах, которые покинули родину, аналитик отметил: данные различных исследований показывают, что чем больше времени человек проводит за границей, тем больше он там укореняется и тем меньше вероятность возвращения на родину.

— Значимым рубежом здесь является срок в три–пять лет. С другой стороны, специфика Беларуси – это исключительное значение политического фактора. Практически у всех белорусов главной причиной выезда (независимо от конкретных формулировок) была крайняя неудовлетворенность режимом Лукашенко. И когда этот фактор исчезнет, будет взрыв энтузиазма, который вернет на родину очень многих.

И даже те, кто физически не вернется в Беларусь, всё равно будут действовать на благо страны, стараться своими навыками и компетенциями помогать Беларуси.

Я заметил: многие из тех, кто уехал, стараются не называть себя эмигрантами, говорят о себе как о «белорусах зарубежья». Они как будто просто в длительной командировке.

Что касается меня, то я в любом случае вернусь. Беларусь – это моя земля, мой дом.

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