Александр Опейкин: «Выпилить» Эйсмонт с Олимпиады — проявить почтение к памяти Романа Бондаренко 6 9.02.2022, 13:18

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Александр Опейкин

Пропагандистка должна попасть в санкционные списки.

Фонд спортивной солидарности (BSSF) добивается лишения журналистской аккредитации Анны Эйсмонт на Олимпийских играх. Это решение принято в связи с ее прямой причастностью к смерти Романа Бондаренко. Исполнительный директор «свободны спортсменов» Александр Опейкин считает, что крайне важно добиться изгнание пропагандистки из Пекина:

— Выпилить Эйсмонт с Олимпиады и лишить ее аккредитации, попутно внеся во всевозможные санкционные списки, — это проявить почтение к памяти Романа Бондаренко, который принес себя в жертву, защищая наши ценности.

Напомним, пропагандистка находилась на Площади Перемен, когда там был убит минчанин. В качестве доказательства присутствия авторы расследования приводят биллинг абонентского номера, который принадлежит телеведущей.

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