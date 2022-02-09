Обиды Путина 4 Тарас Березовец, «Главред»

9.02.2022, 13:46

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План Кремля заключается не в том, чтобы положить 20 тысяч российских солдат.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, президент России Владимир Путин, говоря о нежелании Киева выполнять Минские соглашения, употребил российскую поговорку: "Нравится не нравится, терпи, моя красавица".

Стоит отметить, что Владимир Путин всегда ведет себя именно в таком ключе - в стиле дворового питерского пацана. Ему очень это нравится, а психологи ранее уже обращали внимание на то, что это может быть связано с детскими или подростковыми комплексами - возможно с дворовым насилием или чем-то вроде того.

Да и шутки у него всегда на грани или откровенно матерные. Например, когда он рассказывал о бабушке с половыми признаками дедушки. То есть Путин пытается вести себя брутально, в полудворовом стиле. Кроме того, он считает, что у него бесподобное чувство юмора и его шутки, очевидно, должны также нравится всем окружающим. Тем более, что те люди, которые находятся рядом с Путиным, вероятно, рассказывают ему о том, как он блистательно шутит и какой он великолепный оратор.

С чем это связано? Очевидно, он ожидал добиться от украинской власти определенных уступок, но эти ожидания не реализовываются. Поэтому у Путина, как и Лукашенко, который постоянно обижает Зеленского, называя его полудурком и слабаком, прорываются "обидки".

То есть их раздражение напрямую связано с тем, что они не получают того, на что рассчитывали - прямые переговоры с боевиками, выборы в ОРДЛО, внесение изменений в Конституцию о закреплении "особого статуса" Донбасса и т.д. Ведь они понимают, что даже если Зеленский или Ермак пообещают это выполнить на переговорах, это будет невозможно провести через Верховную Раду.

План Путина заключается не в том, чтобы напасть на Украину, положить здесь 20 тысяч российских солдат и потом войти в опустошенные города. Он хочет войти сюда триумфально, а это возможно только в случае хаоса - потери власти и начала политической дестабилизации. Вот тогда он, как в 2014 году, сможет практически бескровно все захватить. Но этого не получается и вот отсюда и походят все эти истерики.

Если бы Зеленский хотел, он бы давно мог так же брутально пошутить в адрес Путина, но этого не делает, потому что боится входить с Путиным в такие разговоры. Однажды он уже неудачно пошутил о Кадырове, после чего пришлось отправлять гонцов с извинениями. Хотя по-нормальному нужно было бы ответить точно так же. Как в свое время Макрон, когда Путин прилетел во Францию и начал рассказывать про Анну Ярославну.

То есть с Путиным нужно действовать его же методами, но это себе могут позволить немногие. Например, мы уже наблюдали, как обиделся Путин на слова Байдена, когда тот назвал его "убийцей", однако ему он тогда ответил далеко не по-хамски, сведя все к детской дразнилке "кто как обзывается, так сам и называется". То есть Путин так ведет себя только с теми, кого не уважает.

Тарас Березовец, «Главред»

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