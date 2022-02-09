«Дедушка клялся, что честный»: как белорусов разводят на продаже Mercedes 9.02.2022, 13:58

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История с продолжением.

Вчера журналисты onliner.by писали о том, как их читатель Сергей столкнулся с обманом в объявлении о продаже Mercedes Vito. За машину по цене ниже средней (якобы срочная продажа) просили перевести сумму для подтверждения серьезности намерений. Сергей вычислил подвох. Как выяснилось сегодня, объявление заинтересовало не его одного, однако другой потенциальный покупатель не обнаружил подвоха и все же перевел деньги. Очень зря.

Напомним три подозрительных момента с подобными объявлениями: низкая цена, цейтнот в стиле «нужно все сделать как можно быстрее», просьба перевести на карту 3000 рублей задатка. «Трубку поднял мужчина в возрасте. Стал убеждать, что продает срочно, потому и снизил цену, — описывал разговор Виктор. — Якобы очень необходимы деньги для таможни, где ожидает другая, новая машина. Потому, по его словам, кто быстрее из потенциальных владельцев перешлет задаток, тому Mercedes и достанется. Дедушка клялся, что честный».

Обман вычислили, загрузив фото в поисковик. Поиск по картинкам выдал другое объявление — из Казахстана. На самих снимках была видна АЗС, которая распространена только в центральной России.

И все же, как нам сообщили сегодня в УВД Минской области, кто-то поддался на обман именно этого объявления: «46-летний житель Солигорска нашел объявление о продаже Mercedes за 7500 рублей. Продавец сообщил: желающих купить много, и он не намерен ждать. Договорились на предоплату, и горожанин, переведя сумму на указанный продавцом счет в 3000 рублей, срочно выехал в Гомель. Когда покупатель был уже почти на полпути, ситуация стала накаляться: продавец заявил, у него есть более надежный покупатель, нужна предоплата или он просто вернет аванс. Времени на размышление было немного, и солигорчанин перевел еще 2000 рублей».

В итоге выяснилось, что никакого автомобиля не было, счет, на который переводились деньги, оказался зарубежным, а сим-карта с «белорусским номером» находится «в роуминге». Получив средства, «продавец» прекратил общение, объявление на сайте удалено.

Последняя информация — следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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