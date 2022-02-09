Доллар в Беларуси раскачивается 9.02.2022, 13:52

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Что с ним происходит сегодня?

Доллар продолжает раскачиваться вверх и вниз, придерживаясь своей тактики. Пока, если брать за стартовую точку начало года, валюта успела уйти вверх, но сегодня курс пытается опуститься. Смотрим, получится или нет.

Доллар сбросил 1,12 копейки. Он продавался по 2,5600 рубля.

Евро потерял 0,72 копейки, закончив торги на отметке 2,9242 белорусского рубля.

Российский рубль прибавил 1,10 копейки. Его предлагали по 3,4265 белорусского рубля за сотню.

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