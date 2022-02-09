Ученые нашли минерал, способный защитить от потери памяти 2 9.02.2022, 14:08

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Исследование провели специалисты из Университета Квинсленда.

Недавние исследования ученых из Университета Квинсленда показали, что содержащийся во многих продуктах селен положительно влияет на память человека. Он даже способен противостоять последствиям инсульта и возвращать способность обучаться, пишет портал MedicalXpress.

Во время экспериментов специалисты стали давать пожилым мышам добавки с селеном. Через некоторое время они обнаружили, что в мозге подопытных значительно увеличилась выработка нейронов. Несмотря на преклонный возраст, мыши стали демонстрировать повышение когнитивных способностей.

Специалисты считают, что их открытие поможет разработать новые способы улучшения работоспособности пожилых людей. Однако к приему добавок нужно относиться с осторожностью, так как избыток селена может негативно отразиться на здоровье.

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