Новый мост на Немиге испытали, пустив по нему самосвалы со щебнем 3 9.02.2022, 14:12

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Каждая машина весила по 35 тонн.

Новый мост на Немиге 9 февраля испытали шесть самосвалов со щебнем массой по 35 тонн каждый, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Мостострой.

Показатели оценивали с помощью специальных датчиков, закрепленных снизу. Мост успешно прошел проверку.

Ожидается, что объект откроют уже 10 февраля.

Напомним, часть путепровода на Немиге обрушилась ночью 8 января. Сообщалось, что предварительная причина аварии — усталость конструкций.

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