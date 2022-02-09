Новый мост на Немиге испытали, пустив по нему самосвалы со щебнем

Новый мост на Немиге испытали, пустив по нему самосвалы со щебнем3
- 9.02.2022, 14:12
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Каждая машина весила по 35 тонн.
Новый мост на Немиге 9 февраля испытали шесть самосвалов со щебнем массой по 35 тонн каждый, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Мостострой.
Показатели оценивали с помощью специальных датчиков, закрепленных снизу. Мост успешно прошел проверку.
Ожидается, что объект откроют уже 10 февраля.
Напомним, часть путепровода на Немиге обрушилась ночью 8 января. Сообщалось, что предварительная причина аварии — усталость конструкций.