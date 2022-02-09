Си Цзиньпин стал председателем «комиссии по ликвидации России» 7 Виктор Каспрук, «Обозреватель»

9.02.2022, 14:44

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Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Китайский вопрос раскалывает российский высший политикум.

Недавняя встреча Путина и Си Цзиньпина стала вехой в современной международной политике. После создания геополитической оси Москва-Пекин для Украины вырисовывается довольно нелинейная ситуация. Решение Путина признать свою вассальную зависимость от Китая, приводит к тому, что КНР может стать сдерживающим фактором расширения агрессии Кремля в отношении Украинского государства.

Кроме того, позитивом является то, что Си Цзиньпин не позволит путинскому режиму развязать ядерную войну, потому что это ни в коем случае Пекину не нужно. Хотя неядерная война Российской Федерации против Запада не вызывает столь категоричного возражения у Пекина. Ведь, в любом случае, противники чрезвычайно ослабят друг друга.

В то же время, в Пекине очень внимательно следят за реакцией Соединенных Штатов на агрессию России в Украине, осознавая, что любые решения Вашингтона являются своеобразным тестом на доверие союзников Америке. Россия и Китай стремятся разделить мир на зоны исключительного контроля нескольких стран, разрушив этим западный глобальный порядок. Несмотря на то, что это восстановит нестабильную международную систему соперничества великих держав, которая существовала ранее, и завершилась двумя мировыми войнами в ХХ веке.

Си Цзиньпин и его окружение прекрасно понимают, что российско-украинская война и противостояние Москвы с Соединенными Штатами и их европейскими союзниками может стать поворотным моментом в мировой политике. Попытки Путина любой ценой уничтожить украинскую государственность, уже критически ослабили Российскую Федерацию, руководство которой бездумно расходовало с 2014 года все те положительные наработки в отношениях с коллективным Западом, которые российский диктатор получил в наследство от своего предшественника президента Бориса Ельцина.

На этом фоне сближение России с Китаем и пренебрежение стратегическими интересами РФ в Сибири и на Дальнем Востоке, вполне вписываются в концепцию мировой гегемонии КНР. В Пекине уже посчитали Россию, как списанную из геополитических счетов региональную державу, и, очевидно, в планы КНР входит увеличение обострения конфликта Путина с государствами западной демократии, поскольку очевидно, что здесь Кремль проигрывает с разгромным счетом.

Кроме того, создание оси Москва-Пекин будет означать еще большую поляризацию в мировой политике, в том числе и в Европе. У Запада уже не будет нужды пробовать “ублажать” Россию, пытаясь этим снизить градус ее агрессивности. Теперь вполне понятно, что Российская Федерация является врагом западному миру, и таким образом поддержка Украины уже не может быть предметом торга. Потому что наше государство становится форпостом западной цивилизации на границе с Россией.

Также большим позитивом от подчинения России интересам Китая для Украины становится то, что значительная часть российского политического истеблишмента не согласится с вассальной зависимостью РФ от Пекина. Уже кое-кто в политических кругах России начинает задумываться над тем, почему это Путин и его министр обороны Шойгу так смертельно опасно заигрывают с КНР.

“Китайский вопрос” раскалывает российский высший политикум. А вместе с критическим экономическим и социальным положением дел в Российской Федерации, это закономерно может спровоцировать революционную ситуацию, при которой одновременные бунты и народные восстания в Татарстане, Башкортостане, Якутии, на Кавказе и в регионах Сибири и Дальнего Востока, объективно способны привести не только к замене лидера в Кремле, но и к ликвидации самого путинского режима.

В России есть политические силы, прекрасно осознающие, что “братание” с китайцами на их условиях, ведет к уничтожению российской государственности. Ведь это только у Путина остаются иллюзии относительно того, что Китай будет спасать Россию, если против нее Запад введет “адские санкции”. Крах РФ выгоден КНР, ведь после этого Россия уже никогда не сможет претендовать на ведущие роли в международной политике.

Таким образом: резкое сближение России с Китаем является проигрышным “политическим пируэтом” для Москвы. РФ долгие годы торговала на очень выгодных условиях своей сырьем с Европой, а сейчас КНР начинает использовать одержимость Путина уничтожением Украинского государства и расширения конфликта России с США и их союзниками для того, чтобы получать российские ресурсы по ценам, которые едва превышают их добычу и транспортировку.

Стоит вкратце перечислить, какие дивиденды Си Цзиньпину удалось получить от встречи с Путиным: Китай получил от Путина ресурсы Российской Федерации и пространство для экспансии; Россия стремительно отдаляется от цивилизованного мира к своим азиатским истокам; мир снова резко поляризуется на тоталитарный и демократический полюса.

При нынешней ситуации Москва не видит для себя альтернативы ориентации на Пекин. И в Кремле никак не готовы понять то, что Китай на протяжении тысяч лет дружил исключительно сам с собой, и в Пекине не имеют никаких намерений менять свое мировоззрение.

Можно сказать, что после создания оси Москва-Пекин, лидер Китая Си Цзиньпин фактически стал главой комиссии по ликвидации исторического недоразумения, которое присвоило себе чужое название, и стало называться Россией.

Искусственно созданное государство с территорий других народов стремительно теряет свою дееспособность и легитимность. В этом большой позитив для Украины. Потому, что до того времени, пока Российская Федерация не ослабнет полностью или же не распадется на отдельные государства, путинский режим никогда не оставит Украину в покое.

Виктор Каспрук, «Обозреватель»

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