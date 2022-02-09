Экономист: Деньги белорусских пенсионеров будет съедать инфляция 5 9.02.2022, 14:50

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Фото: bymedia

Почему упали пенсии и чего ждать к концу этого года?

Реальные пенсии белорусов в 2021 году впервые за четыре года снизились. Падение было зафиксировано во всех областях, а также в Минске. В целом по стране пенсии упали на 3,1%, а в Могилевской и Гомельской областях на 3,3% и 3,2% соответственно.

Что спровоцировало падение пенсий? Чего ждать в этом году? И спасет ли ситуацию введение с октября этого года накопительной системы? О ситуации «Филин» побеседовал с экономистами.

Начало снижения пенсий в 2021-м было зафиксировано уже в I квартале, напомнил старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук. По его словам, главной причиной годового падения пенсионных выплат стала инфляция.

Экономист напомнил, что жертвами высокой инфляции чаще всего становятся пенсионеры, так как размер их выплат пересматривается достаточно редко.

— Мгновенно реагировать на инфляцию у властей, во-первых, возможностей не так и много, и во-вторых, постоянные компенсации стали бы одним из механизмов, подталкивающим инфляцию вверх, — отметил эксперт. — Бюджет Фонда социальной защиты населения не позволяет наращивать пенсионные ставки в стабильном темпе. И власти, фактически, ориентируются на цель поддерживать реальные пенсии хотя бы на уровне плюс/минус. Речи об их увеличении не идет, хотя и был у нас 2018-й, когда наблюдался небольшой рост.

Когда же случается рост инфляции, как это было в 2021-м, властям остается лишь с определенным лагом реагировать на падение пенсий и пытаться их компенсировать.

— Что они и декларируют, собираясь 1 марта повысить трудовые пенсии на 6,3%, чтобы компенсировать падение 2021-го. Но, учитывая то, что по самым оптимистическим прогнозам в ближайшие полгода инфляция никуда не денется, к концу года мы будем иметь приблизительно такой же уровень пенсий, как сейчас. То есть, на уровне конца 2020-го — начала 2021-го.

Много ли для белорусского пенсионера — потерять 3% пенсии?

— Белорусские реальные пенсии достаточно скромные, это не секрет. И если мы сравним их размер с размером средней зарплаты, этот коэффициент будет ниже, чем у наших соседей. И когда мы будем сравнивать с соседями абсолютную ставку пенсии, переводя ее в одну валюту, то в любом случае наши пенсионеры оказываются самыми бедными. Для них снижение даже на один процент, не говоря уже о трех, очень ощутимо, — говорит Дмитрий Крук.

— Это много, учитывая то, что речь идет о людях, которые считают каждую копейку, — соглашается экономист Лев Марголин. — У нас наиболее незащищенные одинокие пенсионеры. Одно дело, когда вы те же коммунальные выплаты делите на двоих, и совсем другое, когда это ложится на одни плечи. Кроме того, у людей разное здоровье: кому-то лекарства не особо нужны, а кто-то нуждается в дорогом лечении. В целом, эти выпадающие 10-12 рублей для пенсионеров достаточно существенны.

Лев Марголин считает, что ответ на вопрос, почему больше всего просели пенсии в Гомельской и Могилевской областях, требует дополнительного изучения проблемы. В целом же, по его словам, повлиять на размер пенсий могла общая ситуация в этих регионах:

— Эти области традиционно отстают в развитии в сравнении с остальными.

Оценивая возможное развитие ситуации в этом году, экономист отметил, что о повышении пенсий 1 марта объявили накануне референдума. Он не исключает, что именно к этому событию и приурочен рост пенсионных выплат.

— Очень возможно, что в этом году больше никаких повышений пенсий не будет. А инфляция в итоге, не исключено, может быть заметно больше, чем в прошлом году. И как это у нас уже бывало, когда она превысит, например, 15%, тогда и будет сделана какая-то компенсация.

В любом случае, считает Марголин, в этом году пенсионерам не стоит ждать хороших новостей.

С 1 октября власти планируют запустить накопительную пенсионную систему. Данный вариант предусматривает возможность для работников перечислять на свой личный пенсионный счет до 10% от зарплаты, работодатель может добавить к нему еще 3%.

Говоря о возможной эффективности этой идеи, Дмитрий Крук ссылается на выводы его коллег из BEROC, подробно изучавших эту тему:

— Частичные, половинчатые реформы не решают проблему на горизонте от пяти и более лет. Фактически, Беларусь стоит перед выбором: либо пенсионеры будут еще беднее, либо пенсионную систему нужно существенно менять, — подчеркнул эксперт.

То, что предлагают власти, тот дизайн накопительной системы — это, с одной стороны, лучше, чем ничего. Но с другой стороны, учитывая низкую степень доверия в том числе и к методам сохранения этих накоплений, большого эффекта в целом для экономики ждать не приходится.

— Это попытка что-то решить, не решая проблему принципиально. Но она хотя бы сигнализирует о понимании того, что пенсионная система стоит перед фундаментальными или даже экзистенциональными вызовами. Но одновременно это свидетельство того, что пока власти не готовы решать эту проблему принципиально. Мол, давайте что-то предложим, обозначим некую активность, а там посмотрим.

Лев Марголин также не ждет прорыва от накопительной системы, предложенной властями:

— Чтобы накопительная система была эффективной, нужно куда-то вкладывать эти накопления. Иначе их будет съедать инфляция. У нас же существующая пенсионная система не случайно такая, какая она есть. Ни людям, ни государству в лице ФСЗН хранить эти накопления негде. Система выглядит так: сегодня забрали деньги у предприятий — завтра выплатили пенсии.

Эффективная накопительная система — это возможность надежно хранить накопления, получать проценты и т.д., считает собеседник «Филина».

— А когда в экономику не идут инвестиции, не развивается бизнес, если страна вырвана из мировой экономики (мы не входим во Всемирную торговую организацию), тогда и вкладывать деньги некуда. В таком случае накопительную систему можно ввести разве что в приказном порядке. Я думаю, что этого все же делать не будут, поэтому на сегодняшний день все эти попытки бесполезны, — подытожил экономист.

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