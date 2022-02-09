Кому из белорусских абитуриентов теперь не надо сдавать ЦТ? 2 9.02.2022, 15:36

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Журналисты спросили у Минобра про нововведения.

В новых правилах приема есть пункт про то, что абитуриенты, которые собираются поступать на условиях целевой подготовки (за исключением отдельных специальностей), будут сдавать лишь одно внутреннее испытание. Выходит, поступать в вуз без ЦТ? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы решили обратиться в Минобразования.

В новых правилах приема в высшие и средние специальные учреждения указано: «абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на условиях целевой подготовки, за исключением отдельных специальностей, определяемых Министерством образования, сдают одно внутреннее вступительное испытание в УВО (учреждение высшего образования. — прим. Ред.) по учебному предмету, который определен предметом первого профильного испытания».

Что это значит?

С этим вопросом журналисты zerkalo.io как обычные граждане позвонили в Министерство образования.

— Это значит, что по отдельным специальностям целевики будут поступать через внутренний один экзамен. [Если проще], централизованное тестирование они проходить не будут, [их ждет лишь] один экзамен по основному предмету в вузе.

— А что это за специальности и где их можно посмотреть?

— Они еще не готовы, — сообщили в министерстве и объяснили, что данная информация появится позже. Ведь фактически этот пункт вступает в силу лишь во время вступительной кампании-2023.

Отметим, что с 1 сентября 2022 года начнет действовать пункт новых правил приема, в котором в учреждениях высшего образования увеличат процент бюджетных мест для целевиков:

на сельскохозяйственных специальностях — до 70% от контрольных цифр приема;

на медицинских — до 80%;

на иных специальностях — до 60%.

Уточним, он будет актуален для абитуриентов-2023 и следующих за ними.

Кроме того, в новом Кодексе об образовании появился пункт, что расширяет сферу применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах. Он начнет действовать с 1 марта 2022 года. Это значит, будет актуален для парней и девушек, которые решат поступать в университет уже в этом году.

Но это еще не все.

Напомним, что с 2023 года 11-классников ждет всего два испытания — централизованные экзамены по русскому (или белорусскому) и математике. ЦЭ совмещает выпускные экзамены и централизованное тестирование по соответствующим предметам. Поэтому, сказать, что целевикам, выбравшим специальности, для которых понадобится лишь внутренний экзамен, готовиться будет легче, все-таки нельзя.

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