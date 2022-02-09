Настало время быть активными
- 9.02.2022, 15:47
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Если белорусы не начнут действовать, тысячи из них будут уволены.
Доля безработицы в Беларуси растет большими темпами, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.
Помимо сокращений и увольнений были упущены из вида остановка, а также ликвидация разных организаций и предприятий.
Только в одной калийной отрасли были ликвидированы «Славкалий» и представительство Deilmann-Haniel GmbH, подписавшие договор на сумму более 200 млн. евро с вышеуказанной организацией, принадлежащей кошельку диктатора Михаилу Гуцериеву.
Что же будет, когда количество безработных увеличится еще больше в результате будущих сокращений? Думайте сами.
Намного лучше не дожидаться беды, а начать действовать. Начинать отстаивать свои права, защищать себя и своих близких, друзей и коллег.
Настало время быть активными.
Бастуй, Беларусь!