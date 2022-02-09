В Минске всплыли странные доллары 5 9.02.2022, 15:55

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За них покупали даже криптовалюту.

В Минске задержали двоих мужчин, их подозревают в сбыте поддельной валюты. Изначально одну из странных купюр номиналом $50 обнаружили в отделении банка. Ее принесла туда минчанка, которая получила «деньги» после продажи криптовалюты в интернете, пишет onliner.by.

У задержанных изъяли около $17 тысяч. Сейчас устанавливаются обстоятельства происхождения фальшивок, проверяется причастность подозреваемых к аналогичным фактам.

Изначально одна из купюр номиналом $50 была обнаружена в отделении банка в прошлом году, сообщают в милиции. Девушка, пытавшаяся обменять валюту, пояснила, что получила ее от неизвестного мужчины. Она решила продать криптовалюту, в одном из мессенджеров нашла контакты потенциального покупателя. После того как она перевела криптовалюту, с ней встретился мужчина и передал ей деньги. Потом выяснилось, что это фальшивки.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за сбыт поддельных денег.

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