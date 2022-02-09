Мощи России 2 Герман Обухов, «Обозреватель»

9.02.2022, 15:55

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Двойка тебе, Вова, по предмету «западная демократия».

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

"Броня крепка и танки наши быстры…", - любимая песня российский патриотов. К слову будет тут сказано: "Когда начинают говорить о патриотизме, то знай: где-то что-то украли" (М. Салтыков-Щедрин). В России не любят говорить о том, что украли, но с энтузиазмом вещают о том, как "мы их в радиоактивный пепел".

Недавно в сетях российских СМИ прошла информация о начале проекта модернизации стратегических сил РФ и созданию новой МБР "Кедр", которая способна долететь до Америки и даже до Луны невидимкой. На мой редкий комментарий о том, что мощь страны должна состоять не в ракетах, а в мозгах и уровне жизни граждан, посыпались комментарии "поцреотов" - мы ваш Коннектикут одной ракетой накроем как и не было. Отлично! Хочется только напомнить этим "чапаевым", что в Коннектикуте средний доход в 2020 году на человека составил $ 45 000, тогда как в России в том же году - $ 6 000. Это очень понятно и напоминает анекдот или притчу: Когда американец увидел, что его сосед купил роскошный автомобиль, то подумал – что мне сделать, чтобы купить лучше? Когда русский увидел, что его сосед купил люксовую машину, то подумал – как бы мне ее сжечь!

В прошедших переговорах Макрона и Путина не прозвучал вопрос французского президента: "Господин президент, у нас было пять революций, но мы не идем с войной ни на Германию, ни на Россию. Уровень жизни у нас на порядок выше, чем у вас и ваши граждане эмигрируют в нашу страну, а не наоборот. Почему вы не желаете принять факт революции в Украине и идете на нее с войной?". Ответ Путина предсказуем, - у нас разное понимание легитимности власти и демократии. Тут нужен перевод на криминальный русский: "То, что мы украли, это наше!, То, что украл президент Янукович, это тоже наше, а они у нас это забрали!" Путин и его окружение никогда и ни при каких условиях не согласятся с революцией в Украине, иначе им кранты. Это значит, что провокации вокруг границы Украина продолжатся до бесконечности без каких-либо реальных действий.

Почему? Просто потому, что в Лондоне и Вашингтоне им прямым текстом намекнули: "Сунешься, твои капиталы будут заморожены". Володя Путин как-то браво заявил по этому поводу: "Они нас пугают, ну пусть попробуют. Как говорится – пыль замучаются глотать". Ага. Двойка тебе, Вова Путин по предмету "западная демократия". Твои капиталы, как и капиталы твоих олигархов не будут арестованы, но они будут заморожены до решения суда на основании Закона о криминальном происхождении капитала! Суд может длиться годами и десятилетиями! Так что пыль будешь глотать ты, Вова Путин, а не Лондон и не Вашингтон.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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