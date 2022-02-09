Власти запутались в количестве безработных в Беларуси 1 9.02.2022, 15:59

3,600

У одних чиновников получилось в 30 раз больше, чем у других.

Белорусские чиновники сосчитали безработных в стране. У одних получилось в 30 (!) раз больше, чем у других. Как так вышло, разъясняет Banki24.by.

Признанной в цивилизованном мире методикой измерения безработицы является подход, основанный на инструкциях Международной организации труда (МОТ). Еще относительно недавно (в девяностых и нулевых) уровень безработицы в Беларуси по методике МОТ замеряли только во время проведения переписи населения.

В отсутствие оперативных данных по методологии МОТ власти ориентировались на зарегистрированную безработицу от Минтруда и соцзащиты. Подход беларуских чиновников существенно отличался от правил МОТ.

Чтобы официально стать безработным в Беларуси, нужно прийти на биржу труда, согласиться на участие в общественных работах и на получение малого пособия (1–2 базовые величины). И даже в этом случае есть вероятность, что вы не станете в ряды безработных — таковым вас должны признать органы труда и соцзащиты. Количество отказов в получении статуса ненулевое.

Органы труда и соцзащиты регулярно прореживают список зарегистрированных безработных. Например, исключают людей, которые неоднократно отказывались от предложенных им вакансий. В итоге количество безработных по административному учету крайне невелико.

В частности, на конец ноября 2021 года на учете стояли лишь 6,2 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, что на тот момент соответствовало 0,1% рабочей силы.

Совсем другое дело данные, основанные на подходах МОТ. Это дает сопоставимость итогов обследования с другими странами, так как в большинстве государств Европы тоже используют методику МОТ. Обследование проводят на выборочной основе, поскольку суперзатратно опрашивать всех людей. Достаточно подобрать такую выборку, чтобы она представляла все население с минимальной погрешностью при замерах.

По итогам ноября 2021-го выборочное обследование домашних хозяйств по вопросам занятости выявило 188,9 ТЫСЯЧИ БЕЗРАБОТНЫХ, или 3,8% от рабочей силы. Таковы оценки Белстата на основе обработанной информации по населению.

Из указанных выше 188,9 тысячи человек всего 30,6 тысячи (16,2%) при поиске постоянного занятия обращались в службу занятости и искали работы в банке вакансий органов труда и соцзащиты.

В обследовании по вопросам занятости принимают участие члены домашних хозяйств в возрасте от 15 до 74 лет. Поэтому логично, что уровень безработицы считают также без пенсионеров, студентов и прочих учащихся. В ноябре 2021-го этот уровень составил 3,2%.

Среднее время поиска работы у безработного на исходе 2021 года составило 7,5 месяца. Мужчины искали работу меньше времени, чем женщины (6,8 против 8,6 месяца), а горожане меньше сельчан (7 против 9,7 месяца). Среднее время поиска работы в трудоспособном возрасте составило 7,3 месяца, в том числе у молодежи 16-30 лет – 6,8 месяца. Наибольшее время на поиск работы затрачивали люди в возрасте 50-54 года (11,2 месяца) и 60-74 года (10,6 месяца). Работодатели неохотно закрывают вакансии пенсионерами и предпенсионерами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».