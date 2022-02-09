Какая из башен Кремля стоит за заявлением генерала Ивашова? 14 9.02.2022, 15:59

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Леонид Ивашов

Неспроста ярый имперец выступил против Путина и войны с Украиной.

В нагнетании обстановки вокруг Украины ответственны в том числе и российские политические элиты, которые таким образом хотят удержать власть и сохранить награбленные у народа богатства, считает Общероссийское офицерское собрание России.

Обращение, подписанное председателем организации генералом Леонидом Ивашовым, опубликовано на сайте собрания, пишет сайт kavkazcenter.com.

Укажем в этой связи, что генерал Ивашов известен как ярый имперец и сталинист, что само по себе любопытно, учитывая резко негативный тон обращения, направленный на категорическое неприятия войны с Украиной, во всяком случае на данном этапе.

Кроме того, хорошо известно, что российские военные всегда в истории России играли подчиненную роль и не выступали в качестве зачинщиков бунтов или переворотов.

Поэтому, как справедливо заметили некоторые независимые наблюдатели, обращение, подписанное генералом Ивашовым от имени Общероссийского офицерского собрания, никак не появилось бы без того, чтобы за ним не стояла какая-то влиятельная группа в правящей путинской банде.

Эти подозрения усиливаются и тем фактом, что заявление отставных офицеров публично поддержал генерал ФСБ бывший главарь ФСБ (ФСК) в Москве Евгений Савостьянов.

В обращении, выраженном в достаточно жестком и критическим тоне по отношению к Путину, в частности, сказано:

«От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике статьи 3 Конституции РФ (в ней среди прочего говорится о том, что никто не может узурпировать власть) и уйти в отставку, — говорится в открытом письме.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы».

Авторы задаются вопросом: почему Россия оказалась в центре грозящей катастрофы? Ранее страна вела вынужденные войны, когда не оставалось другого выхода. «А что сегодня угрожает существованию самой России и есть ли такие угрозы?

Можно утверждать, что действительно угрозы налицо — страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов может привести к обрушению всей системы», — пишет Ивашов.

По мнению офицеров, проблема кроется в нежизнеспособности модели государства, недееспособности и непрофессионализме системы власти, неорганизованности общества. «В таком состоянии любая страна долго не живет», — отмечается в обращении.

По оценке членов собрания, хоть внешние угрозы и имеются, но они не критичны и не угрожают существованию государственности и жизненно важным интересам.

«Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил, РФ в том числе.

В результате развала СССР, в котором решающее участие приняла Россия, Украина стала независимым государством, членом ООН, и в соответствии с статьей 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону», — отмечает Ивашов.

Леонид Ивашов генерал-полковник в отставке, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России. Ярый сталинист и имперец, активный антагонист Запада.

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