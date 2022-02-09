В США петух сражался с ястребом, напавшим на одну из его курочек 7 9.02.2022, 16:05

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Видеофакт.

В США петушок храбро боролся с ястребом, который прорвался к курятнику и напал на одну из домашних птиц. Видео поединка опубликовал владелец фермы, пишет «Новое время».

На записи видно, что ястреб залетел в курятник через дыру в изгороди. Петушок среагировал сразу и бросился на помощь курочке. Через несколько секунд он смог отразить нападение.

«Мой петух отлично выполнил свою работу сегодня», — отмечает автор видео. Также он сообщил, что отверстие в ограждении, через которое залетела хищная птица, уже залатали.

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