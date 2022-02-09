Лукашенко тайно летал в Лондон на самолете Березовского? 16 9.02.2022, 16:18

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Саакашвили рассказал о встречах с белорусским диктатором.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления страной тайно летал в Лондон и встречался с Лукашенко, сообщает ТАСС.

«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон», — сказал в среду Саакашвили в Тбилисском городском суде, где проходит заседание по делу о растрате госсредств до 9 млн лари (около $3 млн).

«Это вполне возможно. В то время другом Лукашенко был Березовский (опальный российский олигарх, который проживал в Лондоне — прим.). На его самолёте Лукашенко мог посещать Лондон и проводить встречи с Саакашвили в аэропорту.

Многие вопросы проходили через Макея», — прокомментировал появившуюся информацию политолог Дмитрий Болкунец.

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