Путин продолжает избегать поездок в Беларусь

Путин продолжает избегать поездок в Беларусь7
- 9.02.2022, 16:40
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Глава Кремля с 2019 года не посещал нашу страну.
Глава Кремля Путин не планирует посещать совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Вопрос об участии Путина в предстоящих учениях поднимался журналистами во время общения с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь президента РФ на это ответил, что таких планов нет.
Напомним, последний визит Путина в Беларусь состоялся в 2019 году, когда глава Кремля приехал на закрытие так называемых «Европейских игр». В 2021 году российский правитель должен был посетить саммит СНГ, однако визит был отменен.