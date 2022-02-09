Путин продолжает избегать поездок в Беларусь 7 9.02.2022, 16:40

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Глава Кремля с 2019 года не посещал нашу страну.

Глава Кремля Путин не планирует посещать совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Вопрос об участии Путина в предстоящих учениях поднимался журналистами во время общения с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь президента РФ на это ответил, что таких планов нет.

Напомним, последний визит Путина в Беларусь состоялся в 2019 году, когда глава Кремля приехал на закрытие так называемых «Европейских игр». В 2021 году российский правитель должен был посетить саммит СНГ, однако визит был отменен.

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