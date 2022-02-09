Политолог: США предупреждают режим на самом серьезном уровне 9.02.2022, 16:56

6,482

Минск предупредили.

О том, как США приходится контролировать Беларусь в ситуации с Украиной и есть ли влияние на освобождение политзаключенных, — в прямом эфире «Еврорадио» размышлял историк, доктор Александр Фридман.

— С одной стороны, американская администрация подчеркивает вассальный статус режима Лукашенко, который полностью контролируется Москвой. А с другой стороны, идут предупреждения, кстати, на самом серьезном уровне.

Это уже третье предупреждение, и оно было донесено официально до Владимира Макея. Белорусскую сторону ожидают очень серьезные последствия, если Беларусь будет участвовать в операции против Украины.

Но там также упоминается вопрос политзаключенных, и американцы подчеркивают, что те санкции, которые США ввели против режима Лукашенко, они связаны именно с нарушениями в области прав человека, и американцы требовали освобождения политических заключенных.

Но есть такое интересное совпадение: был жесткий разговор с американской стороны. Белорусская сторона промолчала, что там на самом деле отвечал Макей, мы же не знаем и, наверное, не узнаем. А сегодня такой хороший неожиданный результат процесса над Александром Василевичем. Абсолютно неожиданный результат. Связаны ли эти события каким-то образом? Трудно ответить, но событие очень хорошее, и остается только надеяться, что этот пример не останется единственным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».