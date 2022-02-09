Лех Валенса: Если Россия атакует Киев, в ответ должна быть атака на Москву 6 9.02.2022, 17:09

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Лех Валенса

Глава Кремля зашел слишком далеко.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что если президент РФ Владимир Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По его словам, на этот раз Путин зашел слишком далеко.

«Нельзя отступать, ведь каждая следующая его атака будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция — атака на Москву. Вы должны подготовиться, каждое движение должно реагировать», — сказал он.

Комментируя то, что у Германии и Франции есть интересы с Россией, Валенса заявил, что «эти интересы рано или поздно будут уничтожены, если мы позволим Путину напасть на Украину».

«Вот почему вы не должны соглашаться на это. Путин из тех, кто будет продолжать это делать. Поэтому я больше не буду поддерживать Путина», — сказал он.

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