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Белорусские сигареты перехватили в Киеве на пути в Варшаву

  • 9.02.2022, 17:20
  • 1,938
Белорусские сигареты перехватили в Киеве на пути в Варшаву

Фотофакт.

Партию контрабандных белорусских сигарет перехватили 8 февраля в киевском аэропорту «Жуляны».

Сотрудники таможни и оперативно-розыскного отдела контрольно-пропускного пункта «Киев» нашли 6 ящиков сигарет с белорусскими акцизными марками и пометкой Duty Free при оформлении багажа одной из международных курьерских служб. Товар должен был попасть на рейс в Варшаву. В накладной на груз было указано, что служба везет одежду, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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