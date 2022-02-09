Топ-10 привычек иностранцев, которые никогда не поймут итальянцы 2 9.02.2022, 17:35

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Совершенно невинные, на наш взгляд, кулинарные приемы могут глубоко оскорбить жителей Италии.

Многие неписаные итальянские правила, касающиеся еды и питья, часто сбивают с толку иностранцев, пишет «Вокруг света. Украина». Например, в Италии считается, что пицца подходит только для ужина, а есть ее в обед неуместно. Хотя американцы, белорусы и представители многих других народов вполне не прочь перекусить пиццей даже ранним утром. Также итальянцы никогда не подадут соус болоньезе к спагетти или другим видам пасты — только к тальятелле, хотя, казалось бы, почему нет?

Впрочем, согласно недавнему международному исследованию, упомянутые отступления от канона вызовут у итальянца, скорее всего, только насмешливую улыбку. Ведь есть, с точки зрения представителей этого народа, преступления против еды и потяжелее.

Исследователи опросили жителей 17 стран, включая Италию, и определили 10 самых раздражающих итальянцев кулинарных моментов, которые представителям других национальностей кажутся вполне приемлемыми.

1) Добавит кетчуп к макаронам. По мнение итальянцев, это самый неприятный пункт в списке пищевых преступлений. Их поддерживают американцы и испанцы. Тем не менее, в 11 странах люди сказали, что это совершенно нормально, причем наибольший энтузиазм проявили индонезийцы и гонконгцы. Опрос показал, что жители Швеции также любят макароны с кетчупом.

2) Положить макароны в холодную воду, а затем отварить. Эта привычка раздражает не только итальянцев, а практически всех опрошенных. И только респонденты из Китая и Гонконга считают, что так и надо.

3) Положить ананас на пиццу. Это «бронзовый призер» в рейтинге пищевых ужасов итальянцев, поэтому искать в их стране гавайскую пиццу бессмысленно. Франция тоже не в восторге от рецепта, зато в Австралии много поклонников фруктовых начинок для пиццы.

4) Подать макароны в качестве гарнира. Думаете, горка спагетти будет хорошим дополнением к мясу или рыбе? Подумайте еще раз, если вы находитесь в Италии, где эта идея считается одним из худших пищевых преступлений. Как известно всем итальянцам, пасту подают перед мясным, рыбным или другим основным блюдом, как приму. Однако ни в одной другой стране, где проводился опрос, не было проблем с этим, а французы оказались особенно большими поклонниками пасты в качестве гарнира.

5) Разрезать длинные макароны ножом во время еды. Посыл ясен: не ломай, не режь, а элегантно накручивай спагетти на вилку, если хочешь, чтобы вас снова пригласили на ужин в итальянский дом. В остальном мире никто не задумывается, этично ли ломать макароны.

6) Добавить сливки в соус карбонара. Как вам скажет любой итальянец, в аутентичном рецепте сливки не нужны. Настоящая итальянская паста карбонара готовится на основе яиц и сыра. Но все рецепты этого блюда, написанные не итальянцами, указывают сливки как обязательные.

7) Посыпать макароны с морепродуктами сыром. Это серьезная оплошность в Италии, в то время как американцы с восторгом восприняли идею, а у других респондентов она не вызвала ярких эмоций.

8) Промыть вареные макароны холодной водой. Хотя многие иностранцы совершают такие манипуляции, чтобы макароны «не слиплись», итальянцы этого не делают. Более того, многие итальянские рецепты требуют, чтобы крахмалистая вода после пасты сохранялась и использовалась для приготовления соуса.

9) Пить капучино после обеда. В Италии на завтрак подают кофе с молоком. И хотя бариста, вероятно, не откажет иностранцу в приготовлении капучино в 3 часа дня, это, судя по результатам опроса, может вызвать тошноту у местных посетителей. Но остальная Европа совершенно не против этой концепции. Капучино на завтрак весьма позитивно оценили в Испании, Германии и во Франции.

10) Отварить макароны без соли. Итальянцы скажут вам, что щепотка соли в воде для варки макарон жизненно важна, тогда как в других странах не видят проблемы в том, чтобы посолить уже готовое блюдо или полить его соусом.

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