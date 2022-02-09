Беларусь торгует в минус со странами СНГ 9.02.2022, 17:44

1,172

Отрицательное сальдо увеличилось в разы.

В Беларуси подбили итоги внешней торговли товарами в 2021 году. Отрицательное сальдо товарного обмена со странами СНГ увеличилось в разы.

Сальдо внешней торговли товарами – это разница между их экспортом и импортом. Если экспорт (вывоз товаров) превышает импорт (ввоз товаров), то сальдо выше нуля (позитивное), если верно обратное, то сальдо ниже нуля (негативное).

Данные по внешней торговле обнародуют с лагом к отчетному периоду. В Беларуси первая статистика по этой теме выходит спустя месяц после завершения периода. Это значит, что в начале февраля самая свежая информация – за 12 месяцев предыдущего года.

Регион СНГ играет определяющую роль во внешней торговле Беларуси. За 2021 год доля стран СНГ в торговле товарами достигла 61% (против 58,5% годом ранее). Белорусская статистика включает в сводку по СНГ данные по Азербайджану, Армении, Казахстану, Кыргызстану, Молдове, России, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану и Украине. Львиная доля товарооборота с регионом СНГ приходится на Россию – 49% из 61%.

Известно, что по итогам 2021 года отрицательное сальдо товарной торговли с Россией составило 7,268 млрд долл. в эквиваленте – таковы оперативные оценки Белстата на основе таможенной статистики.

В целом результат торговли товарами с СНГ тоже был отрицательным для белорусов. За 2021 год негативное сальдо с этим регионом составило 2,015 млрд долл. (против 575 млн долл. годом ранее). По сравнению с 2020 годом сумма сальдо не в пользу Беларуси возросла в 3,5 раза, сообщает портал banki24.by.

Наряду с абсолютными показателями торговли ухудшились и относительные. Коэффициент покрытия импорта товаров экспортом на направлении СНГ упал с 96,9% в 2020 году до 92,2% в 2021 году. Это значит, что на ввоз каждых 100 долл. товаров из СНГ Беларусь отвечала вывозом в СНГ на 92,2 долл.

Если исключить Россию из рассмотрения, то по региону «СНГ минус РФ» в 2021 году сформировалось позитивное сальдо торговли товарами – около 5,254 млрд долл. Подавляющую часть из этого сальдо обеспечила торговля с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».