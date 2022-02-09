Киев будет прощаться с белорусским топливом? 9.02.2022, 17:54

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«Укрнафта» олигарха Коломойского начала производить бензин А-98.

«Укртатнафта», принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому, впервые выпустила высокооктановый бензин А-98 на мощностях Кременчугского НПЗ, сообщает «Новое время».

В начале февраля 2022 года «Укртатнафта» впервые произвела бензин с октановым числом 98 на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Об этом говорится в сообщении компании.

В «Укртатнафте» подчеркнули, что производство бензина с таким высоким октановым числом осуществляется впервые в истории отечественной нефтепереработки.

В компании добавили, что возможность выпуска бензина А-98 появилась благодаря технической модернизации НПЗ — запуску в 2020 году установки низкотемпературной изомеризации и замены на установках каталитического риформинга каталитических систем в 2021 году.

В «Укртатнафте» также отметили, что за 2021 год в Украину импортировано 8 тыс тонн бензина А-98, из них 7,5 тыс тонн из Литвы. Однако, в начале февраля Беларусь запретила транзит в Украину нефтепродуктов из Литвы.

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