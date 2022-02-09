Господин генерал 8 Александр Скобов

9.02.2022, 18:26

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Александр Скобов

Иногда праворадикальные генералы быстро обучаются словам «права человека» и «честные выборы».

В одной дряхлеющей автократии, которую уже столько лет все догоняет Российская Федерация, жил старый генерал весьма консервативных, (если не сказать – крайне правых) взглядов. Он повоевал в далекой колонии, борющейся за независимость. Потом вернулся домой и написал диссидентскую книгу о бесперспективности этой войны. За что был уволен в отставку.

А потом появилось вдохновленное его книгой подпольное "Движение молодых офицеров". Его еще называли "Движением капитанов". Оно свергло диктатуру и предложило старому генералу возглавить временную революционную власть. А тысячи жителей столицы высыпали на улицы и дарили солдатам гвоздики.

В дальнейшем отношения между генералом и капитанами складывались далеко не радужно. В какой-то момент генерал просто ушел в отставку. Для него - старого консерватора - революция зашла слишком далеко. Любая революция - отнюдь не хэппенинг. Но гвоздики в стволах автоматических винтовок и море счастливых лиц вокруг - были. И стали частью национальной памяти.

Довожу до сведения СКР, генпрокуратуры и прочих Роскомпозоров, что этот мой рассказ об одной из красивейших "цветных революций" является прямым подстрекательством армии к мятежу против существующей власти. Жаль только, что у нас пока нет своего "Движения капитанов". А вот похожий генерал появился. Генерал, выступивший против войны, которую с 2014 года ведет путинская диктатура в попытке вернуть силой сбежавшую колонию.

Интервью генерала Ивашова "Эху Москвы" надо слушать до конца. Именно концовка впечатлила меня более всего. Господин генерал рассказал, что в возглавляемом им Общероссийском офицерском собрании обсуждались и более жесткие варианты обращения. Требовавшие не только отставки Путина, но и привлечения его к суду. Но после обсуждения решили пока ограничиться требованием отставки.

А в конце генерал добавил уже от себя лично: сам он считает, что разжигание войны с братским народом является преступлением, и разжигавшие эту войну должны понести ответственность перед судом. Перед международным трибуналом. Более демократичным, чем Нюрнбергский, но трибуналом (ну да, Гаагский трибунал, в отличие от Нюрнбергского, не может выносить смертные приговоры – это я уже от себя добавляю). И они должны ответить за те тысячи, которые уже погибли на этой войне. В том числе и за сбитый Боинг.

Вот так. За сбитый Боинг. Кстати, исторический опыт показывает, что иногда праворадикальные военные, оказавшиеся в конфликте с коррумпированным авторитарно-олигархическим режимом, довольно быстро обучаются произносить слова "права человека", "честные выборы" и даже "свободу политзаключенным!"

Александр Скобов, "Фейсбук"

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