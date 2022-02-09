Игорь Лапин: Белорусы будут сбрасывать и диктатора, и то иго, которое на них навалилось 12 9.02.2022, 18:36

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А украинцы им помогут.

Бывший народный депутат Украины Игорь Лапин отреагировал на заявления Александра Лукашенко о возможной войне с Украиной.

Об этом он заявил в эфире на Еспресо.TV.

«Если они (Лукашенко и Путин - прим.) думают, что украинцы будут сидеть как «терпилы» только на своей территории и вести войну, я думаю, что мы поможем нашим братьям-сябрам восстановить конституционный строй и освободить их от ига диктатора Лукашенко», - сказал Лапин.

Он предупредил, что эта возможная война не будет на территории Украины.

«Они каким образом будут наших работников фильтровать? Если у работника из Тюменской области родственники погибнут под Хмельницким от российской ракеты, в Тюмени также может гахнуть. Они думают, что на территории Украины собрались «терпилы» и «будут терпеть». Черта с два они угадали и Лукашенко в первую очередь. Население Беларуси, если оттуда забрать, всех тех, кто недоволен режимом Лукашенко, то будет меньше города Киева. Я хочу сказать, что бровадные заявления этого недодиктатора, что они Киев «за 2-3 дня», мы босые, голые в 2014 году наваливали одной из величайших армий мира. Поверьте мне, деморализованная Беларусь, они будут первыми сбрасывать и диктатора, и то иго, которое на них навалилось. А наша задача будет им помочь», - подытожил экс-нардеп.

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