Жириновского подключили к аппарату ИВЛ71
- 9.02.2022, 18:52
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Его состояние тяжелое.
Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник РБК в партии и собеседники URA.RU, близкие к ЛДПР.
Еще один источник РБК, близкий к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — рассказал он.
По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса: у него поражено 50–75% легких. Источник «Интерфакса» также рассказал, что поражение легких серьезное.