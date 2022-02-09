А птицы все равно с народом! 5 9.02.2022, 19:04

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Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации «Аховы птушак Бацькаўшчыны».

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Об этом организация рассказала в своем телеграм-канале.

«В своих информационных материалах данное общественное объединение публично выражает идею по поддержанию среди людей протестной активности, используя при этом выражение "Птушкі з народам". На своих страницах в социальных сетях общественное объединение публикует фотографии деструктивной направленности, призывы к действиям, грубо нарушающим общественный порядок», — указано в иске Минюста.

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