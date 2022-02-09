Лукашенко подписал указ о весеннем призыве 9 9.02.2022, 19:26

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Нелегитимный подписал указ сегодня.

9 февраля нелегитимный Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве.

Согласно документу, в феврале-мае 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве призовут юношей которым исполнились 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Службу в резерве смогут пройти студенты первого курса вузов сельскохозяйственного профиля, имеющие отсрочку для продолжения образования и желающих пройти службу.

Указ также предусматривает увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы, сообщает пресс-служба Лукашенко.

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