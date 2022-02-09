Во Франции загорелась фабрика, где печатают деньги 9.02.2022, 20:15

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Фотофакт.

Во французском городе Шамальер к югу от Парижа произошел пожар на фабрике Банка Франции, где печатают банкноты, передает France Bleu.

Пожар начался в отделе, который занимается дизайном купюр. По словам представителя Центробанка, в нем работают семь-восемь человек. Производственный цех Банка Франции не пострадал. Начато расследование.

Банк Франции сообщил, что пожар локализовали, сотрудников эвакуировали.

Franceinfo передает, что крыша здания была частично повреждена. По данным издания, 24 человека получили легкое отравление дымом, четырех пострадавших госпитализировали.

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur @FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB— France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022

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