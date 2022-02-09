Шахтеры, давайте действовать! 1 9.02.2022, 20:17

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Пора напомнить этому режиму, кто был и должен быть настоящей движущей силой рабочего движения.

Руководство ОАО "Беларуськалий" не оставляет надежды хоть немного удержаться на плаву, пишет телеграм-канал БОР.

В Солигорске были замечены поезда, принадлежащие РЖД, с морскими контейнерами, которые могут доставлять грузы как по суше, так и по морю.

Также Беларуськалий ведет процедуру закупки биг-бэгов специально для морских контейнеров.

Но даже с такими решениями для того, чтобы не работать в убыток, необходимо произвести сокращение штата работников и уменьшить заработную плату.

Давайте не доводить ситуацию до критической. Давайте действовать! Шахтеры, настало время достать свои яйца из глубоких шахт. Пора напомнить этому режиму, кто был и должен быть настоящей движущей силой рабочего движения и солидарности!

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