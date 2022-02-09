В Беларуси больше не будут строить новые дороги 16 9.02.2022, 21:25

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В ближайшие годы Беларусь планирует уйти от строительства новых дорог, чтобы сосредоточиться на ремонте покрытий. Это предусмотрено государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы, передает eadaily.com .

По информации Министерства транспорта и коммуникаций республики, качество белорусских дорог снижается, а ежегодно значительно увеличиваются объемы ямочного ремонта. Задача новой программы — привести дорожную сеть страны в нормальное состояние.

«Особенность программы «Дороги Беларуси» в том, что мы пытаемся всеми силами уйти от нового строительства дорог и сосредоточиться на ремонте покрытий», — заявил начальник Главного управления автомобильных дорог ведомства Александр Головнев.

По словам представителя Минтранса, исключение составит строительство дорог обхода вокруг крупных городов, чтобы снять транзитную нагрузку.

«Что касается цифр, планируется реконструкция 509 км республиканских дорог. По местным дорогам такой цифры у нас нет. В программе идет одной строкой 7 тыс. км по всем видам ремонта и реконструкции», — пояснил он.

Напомним, общая протяженность автомобильных дорог Беларуси — 86 тыс. км. Из них 87% — это дороги с твердым покрытием.

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