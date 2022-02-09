закрыть
9 февраля 2022, среда, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси больше не будут строить новые дороги

16
  • 9.02.2022, 21:25
  • 6,546
В Беларуси больше не будут строить новые дороги

Нет денег?

В ближайшие годы Беларусь планирует уйти от строительства новых дорог, чтобы сосредоточиться на ремонте покрытий. Это предусмотрено государственной программой «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы, передает eadaily.com .

По информации Министерства транспорта и коммуникаций республики, качество белорусских дорог снижается, а ежегодно значительно увеличиваются объемы ямочного ремонта. Задача новой программы — привести дорожную сеть страны в нормальное состояние.

«Особенность программы «Дороги Беларуси» в том, что мы пытаемся всеми силами уйти от нового строительства дорог и сосредоточиться на ремонте покрытий», — заявил начальник Главного управления автомобильных дорог ведомства Александр Головнев.

По словам представителя Минтранса, исключение составит строительство дорог обхода вокруг крупных городов, чтобы снять транзитную нагрузку.

«Что касается цифр, планируется реконструкция 509 км республиканских дорог. По местным дорогам такой цифры у нас нет. В программе идет одной строкой 7 тыс. км по всем видам ремонта и реконструкции», — пояснил он.

Напомним, общая протяженность автомобильных дорог Беларуси — 86 тыс. км. Из них 87% — это дороги с твердым покрытием.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип
Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало
То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников