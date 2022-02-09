Стивен Пайфер: В Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией 1 9.02.2022, 20:44

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Стивен Пайфер

Экс-посол США в Украине рассказал о последствиях в случае вторжения РФ.

Украинцы на фоне новостей о возможном вторжении России нервничают, но не паникуют. Об этом в эфире телеканала "Дождь" 8 февраля заявил посол США в Украине в 1998–2000 годах Стивен Пайфер.

"Они уже восемь лет живут под угрозой начала военных действий со стороны России. Но я также был поражен их решимостью. Я действительно уверен, что в случае, если российская армия предпримет новое нападение на Украину, то украинская армия будет сражаться до последнего. Но что еще важнее – многие гражданские лица и ветераны готовы взять в руки оружие и продолжить борьбу. Я думаю, в Украине Россия столкнется с масштабной партизанской кампанией", – отметил эксперт.

На вопрос журналистки, почему украинские власти заявляли, что ситуация не настолько опасна, как ее представляют западные партнеры, Пайфер ответил: "В Киеве хотят избежать паники. Что же касается Соединенных Штатов, то там предпочитают исходить из того, что события будут развиваться по самому негативному сценарию".

Экс-посол добавил, что позиция США ему кажется правильной.

"Я не знаю, что решит [президент России] Владимир Путин и его ближний круг. Но мне кажется разумным предполагать худшее и делать все возможное, чтобы объединить наших партнеров и союзников в ЕС, делать все возможное для сдерживания и отговаривания Кремля от решения начать новую военную атаку на Украину", – подчеркнул Пайфер.

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