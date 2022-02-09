В Вилейке водитель на 40 минут застрял на рельсах

В Вилейке водитель на 40 минут застрял на рельсах2
- 9.02.2022, 20:55
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Поезд ожидал, пока авто уберут с рельс.
На железнодорожном переезде на улице Волынца в Вилейке произошло ДТП — водитель застрял на железнодорожных путях. В течение 40 минут грузовой поезд ожидал, пока машину уберут с рельс, сообщает «Шлях перамогі».
Житель Вилейки не справился с управлением на переезде, и застрял на рельсах. Дежурная на переезде успела включить заградительный сигнал и предупредить локомотивные бригады приближающихся поездов о произошедшем. Автомобиль вытягивали при помощи «Амкодора» работники местного ЖКХ.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что мужчина за рулем был пьян, освидетельствование показало 0,48 промилле в его крови. Автомобиль поместили на штрафстоянку, водителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин и лишение прав на три года.