Страны Балтии предъявили властям Беларуси ультиматум 4 9.02.2022, 21:00

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Режим Лукашенко должен ответить в течение 48 часов.

Страны Балтии активировали Венский механизм ОБСЕ по снижению угрозы военных конфликтов из-за наращивания войск в Беларуси. Режим Лукашенко должен ответить в течение 48 часов.

Об этом сообщается в Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.

«Сегодня Латвия, Литва и Эстония активировали механизм снижения рисков (военных конфликтов - ред.) Венского документа ОБСЕ в отношении Беларуси в связи с наблюдаемым в стране наращиванием военной мощи», - написал журналист.

По его словам, у властей Беларуси есть 48 часов, чтобы ответить на инициативу стран Балтии.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят ОБСЕ в 2011 году. Он предусматривает проведение инспекций представителями стран-членов ОБСЕ определенных районов, воинских частей для контроля за военной деятельностью. Документ не подлежит ратификации и является обязательным для исполнения всеми государствами-членами организации.

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