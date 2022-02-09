Жириновского хотят отправить на лечение за границу 18 9.02.2022, 21:05

4,008

Владимир Жириновский

Скандальный лидер ЛДПР может продолжить лечение в Израиле или в Германии.

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который был госпитализирован несколько дней назад в Центральную кремлевскую больницу с двусторонней пневмонией на фоне заражения штаммом коронавируса «Омикрон», могут перевезти на лечение за границу, сообщает сайт Ura.news со ссылкой на источники, близкие к партии.

По словам источников, Жириновский может продолжить лечение в Израиле или в Германии.

Также инсайдеры отмечают, что это не единственный вариант, который сейчас рассматривается, поскольку спасением жизни политика сейчас занимается вся российская медицина.

«Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу», - приводит агентство слова источников.

Ранее в Минздраве РФ подтвердили госпитализацию Владимира Жириновского, отметив, что его состояние стабильное. При этом портал РБК со ссылкой на свой источник сообщил, что состояние политика критическое, он подключен к ИВЛ и врачи пока не дают никаких прогнозов. Источник агентства РИА «Новости» в свою очередь заявил, что состояние Жириновского не требует подключения к аппарату ИВЛ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».