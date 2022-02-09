В четверг в Беларуси резко потеплеет 9.02.2022, 21:14

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Плюсовая температура ожидается даже ночью.

Как и обещали синоптики, в феврале в Беларуси будет непривычно теплая погода, отличающаяся от климатических норм. И уже в четверг, 10 февраля, произойдет ощутимое потепление из-за атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих на территорию Беларуси, передает pogoda.by.

В течение суток ожидается облачная с прояснениями погода. Однако ночью практически по всей территории Беларуси - осадки в виде мокрого снега и дождя и на дорогах образуется слабый гололед. Днем также может выпасть немного снега, но уже местами. Ветер будет порывистым юго-западного направления, местами его порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Ночью минимальные температуры -1...+5 градусов, а днем потеплеет максимум до нуля по северо-востоку Беларуси, но и до +9 тепла в юго-западных регионах. Атмосферное давление в течение суток будет слабо нарастать.

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