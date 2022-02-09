В Гомеле задержан владелец сети магазинов «Красотка» 6 9.02.2022, 21:41

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Павел Бобченок

Мужчина помещен в ИВС.

Сотрудники гомельского ГУБОПиК задержали местного бизнесмена Павла Бобченка, владельца сети магазинов косметики «Красотка». Об этом сообщили провластные телеграм-каналы, связанные с силовиками, информацию подтвердила и «Гомельская весна».

Известно, что 47-летний предприниматель открыто высказывал свою позицию в соцсетях, в том числе на страницах своей сети магазинов, критикуя действующую власть, а также публиковал свои видео с протестов.

Задерживали мужчину прямо в его магазине сотрудники ОМОН в полной экипировке, на него надели наручники. Как утверждают силовики, сейчас против бизнесмена возбуждено уголовное дело, статья не уточняется, но из сообщений понятно, что речь может идти как минимум о разжигании вражды. Мужчина помещен в ИВС.

Отметим, еще в середине декабря 2021 года Павла Бобченка начали открыто травить в лукашенковских телеграм-каналах.

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