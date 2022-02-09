В Гомеле задержан владелец сети магазинов «Красотка»6
- 9.02.2022, 21:41
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Мужчина помещен в ИВС.
Сотрудники гомельского ГУБОПиК задержали местного бизнесмена Павла Бобченка, владельца сети магазинов косметики «Красотка». Об этом сообщили провластные телеграм-каналы, связанные с силовиками, информацию подтвердила и «Гомельская весна».
Известно, что 47-летний предприниматель открыто высказывал свою позицию в соцсетях, в том числе на страницах своей сети магазинов, критикуя действующую власть, а также публиковал свои видео с протестов.
Задерживали мужчину прямо в его магазине сотрудники ОМОН в полной экипировке, на него надели наручники. Как утверждают силовики, сейчас против бизнесмена возбуждено уголовное дело, статья не уточняется, но из сообщений понятно, что речь может идти как минимум о разжигании вражды. Мужчина помещен в ИВС.
Отметим, еще в середине декабря 2021 года Павла Бобченка начали открыто травить в лукашенковских телеграм-каналах.