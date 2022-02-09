Чехи и немцы «штурмуют» польские магазины и АЗС 9 9.02.2022, 21:48

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Немцы и чехи массово едут за покупками из-за снижения в Польше ставок НДС.

Снижение ставок НДС на некоторые товары сделало поездки за покупками в Польшу для чехов и немцев еще более выгодными.

В Польше с 1 февраля снижен НДС на топливо и продовольственные товары. Это стало возможным благодаря правительственной программе, направленной на борьбу с инфляцией – второй «Антиинфляционный щит». НДС на топливо снизился с 23% до 8%, а на базовые продукты питания и до 0%.

Как оценивают эксперты, по сравнению с другими странами, в Польше на данный момент гораздо лучшая ситуация, если говорить об интересах потребителей. Временное снижение ставок НДС на некоторые товары сделало поездки за покупками в Польшу для чехов и немцев, живущих в приграничной зоне с Польшей, еще более выгодными.

Чешские СМИ сообщают о большом интересе к продуктовым закупкам и заправке топлива на польской стороне, сообщает пражский корреспондент Польского Радио Войцех Стобба: «Чехи штурмуют польские магазины», – пишет на первой полосе газета Mladá fronta Dnes. По сравнению с ценами в Чехии некоторые продукты в Польше дешевле на треть. «Нашествие» чехов напоминает журналистам ситуацию 90-х годов прошлого столетия, когда в приграничные местности людей за покупками привозили целые автобусы».

Войцех Стобба отмечает, что газета цитирует также покупателей, которые стоят в длинных очередях в кассы в супермаркетах в польских городах Цешин и Кудава-Здруй. Жители приграничных с Польшей местностей подчеркивают, что покупки в Польше не являются для них чем-то новым и что сейчас «закупочные» выезды в Польшу стали еще более выгодными.

В свою очередь, Чешское телевидение на прошлых выходных показало очереди на заправочных станциях, расположенных недалеко от польско-чешской границы. Литр бензина в Польше дешевле, нежели в Чехии на 8 крон, то есть на 1,5 злотых или 33 евроцента.

Заправлять автомобили едут в Польшу также и немцы. Заправка 50-литрового бака на польской АЗС на 25 евро дешевле, чем в Германии. «Топливный» туризм в Польшу может увеличиться, – пишет немецкая газета Bild. Сложившаяся ситуация сильно бьет по заправочным станциям в Германии, которые должны опасаться за свое существование. На данный момент АЗС на границе ФРГ с РП лишились 70% клиентов.

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