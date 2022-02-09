В Беларуси одна новая машина приходится на 200 человек 9.02.2022, 22:24

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Это много или мало?

Статистика БАА, обнародованная пару недель назад, не обрадовала ни автолюбителей, ни сообщество автомобильных дилеров. Белорусы за 2021 год купили 46 837 новых машин. Это на 11,2% меньше, чем в 2020-м, и без малого на треть меньше, чем в рекордном 2019-м. Снижение продаж новых автомобилей наблюдается практически во всех странах мира. В Западной Европе, например, в 2021 году купили на 2,4% новых машин меньше, чем в 2020-м. При этом в 2020-м в ЕС долгое время не работали автомобильные дилеры и казалось, что дно продаж уже нащупано. Из-за пандемии и «полупроводникового кризиса» рынок новых машин откатился на годы (а где-то и на десятилетия) назад. Отталкиваясь от данных БАА, можно сделать вывод, что в настоящий момент примерно каждый 200-й белорус владеет новым (в возрасте до года) автомобилем. Понять, много это или мало, можно только в сравнении, пишет «Онлайнер».

Важная оговорка

Сразу оговоримся, что данная статья не претендует на полноценное исследование или глубокий анализ рынка. Все наблюдения, приведенные ниже, основаны на открытой статистике автомобильных ассоциаций. Важно понимать, что методология подсчета продаж новых машин в разных странах разная. В Беларуси, например, данные собираются непосредственно от дилеров, при этом в БАА входят не все дилеры (и вообще не входят автохаусы). В то же время большинство европейских стран публикуют статистику не продаж, а регистраций новых автомобилей. Там тоже есть нюансы — порой жители одних стран ставят машины на учет в других странах с целью экономии на налогах.

Если поляк съездил за автомобилем в Германию и поставил его на учет дома, то транспортное средство будет зачтено в статистику продаж Польши. Если же белорус закажет новую машину из России (или купит уже пригнанную на лафете у какого-нибудь автохауса), то она не появится в статистике БАА. Таким образом, приведенные ниже данные показывают лишь приблизительное положение дел с продажами новых автомобилей.

Как дела у соседей?

На прошлой неделе все соседствующие с Беларусью страны опубликовали статистику регистраций (или продаж) новых машин за прошлый год. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2021 году Литва продемонстрировала наибольшее падение продаж транспортных средств во всей Европе — минус 22%. За год литовцы купили всего 31 371 автомобиль, в то время как в 2020-м продажи переваливали за 40 000.

Все остальные наши страны-соседки показали рост. Наибольшее увеличение продаж продемонстрировала Украина — там смогли продать за год 103 650 машин, что на 20% больше, чем в 2020-м. Латыши купили 14 344 автомобиля, что оказалось на 6,1% больше, чем годом ранее. В Польше и России тоже небольшой прирост по продажам — обе страны отчитались о 4,3-процентном росте (446 647 и 1,67 млн машин соответственно). Голая статистика продаж автомобилей может показать лишь динамику конкретной страны относительно прошлых лет. А давайте посчитаем количество новых машин относительно населения страны.

Получается, если рассматривать Беларусь и окружающие ее страны, реже, чем мы, новые машины покупают только украинцы — там один автомобиль из салона приходится на более чем 400 жителей. Похожие подсчеты (только с данными за прошлые годы) проводило агентство CountryEconomy. По информации экспертов этого издания, реже, чем у нас, машины из салона покупают в следующих странах Европы: Украина, Молдова, Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония.

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