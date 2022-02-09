В Украину прибыл десятый самолет с военной помощью от США 2 9.02.2022, 22:31

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Американцы доставили еще более 80 тонн боеприпасов.

Вечером 9 февраля в Украину прибыл 10-й самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Сегодня день открытых дверей в аэропорту Борисполь! Сразу за девятой птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины», – отметил министр.

США будут продолжать помогать Украине в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом 9 февраля в Twitter сообщила пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве.

Девятый самолет с военной помощью из США прилетел в Киев сегодня днем. Он доставил амуницию весом более 80 тонн. Резников уточнил, что речь идет о боевых патронах.

Today is an «open day» at Boryspil airport! 🙂 Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

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