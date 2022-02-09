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В Украину прибыл десятый самолет с военной помощью от США

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  • 9.02.2022, 22:31
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В Украину прибыл десятый самолет с военной помощью от США

Американцы доставили еще более 80 тонн боеприпасов.

Вечером 9 февраля в Украину прибыл 10-й самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Сегодня день открытых дверей в аэропорту Борисполь! Сразу за девятой птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины», – отметил министр.

США будут продолжать помогать Украине в защите суверенитета и территориальной целостности. Об этом 9 февраля в Twitter сообщила пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве.

Девятый самолет с военной помощью из США прилетел в Киев сегодня днем. Он доставил амуницию весом более 80 тонн. Резников уточнил, что речь идет о боевых патронах.

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