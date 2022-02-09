Олимпиада-2022: У Беларуси по-прежнему одна медаль 2 9.02.2022, 22:39

1,564

Германия лидирует в медальном зачете.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Германия, у Беларуси одна медаль. Вчера Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Германия – 5-3-0 (8)

2. Норвегия – 4-2-4 (10)

3. Швеция – 4-1-2 (7)

4. Нидерланды – 3-3-1 (7)

5. Китай – 3-2-0 (5)

6. Австрия – 2-4-4 (10)

7. Италия – 2-4-1 (7)

8. Россия – 2-3-6 (11)

9. Словения – 2-1-2 (5)

10. США – 1-5-1 (7)

11. Франция – 1-5-0 (6)

12. Канада – 1-2-5 (8)

Беларусь – 0-1-0 (1)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».