Олимпиада-2022: У Беларуси по-прежнему одна медаль

Олимпиада-2022: У Беларуси по-прежнему одна медаль2
- 9.02.2022, 22:39
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Германия лидирует в медальном зачете.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Германия, у Беларуси одна медаль. Вчера Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Германия – 5-3-0 (8)
2. Норвегия – 4-2-4 (10)
3. Швеция – 4-1-2 (7)
4. Нидерланды – 3-3-1 (7)
5. Китай – 3-2-0 (5)
6. Австрия – 2-4-4 (10)
7. Италия – 2-4-1 (7)
8. Россия – 2-3-6 (11)
9. Словения – 2-1-2 (5)
10. США – 1-5-1 (7)
11. Франция – 1-5-0 (6)
12. Канада – 1-2-5 (8)
Беларусь – 0-1-0 (1)